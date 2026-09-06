Histórico debut y medallas para Nicaragua

Por primera vez en la historia, la Gimnasia Artística forma parte de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.

Y la nicaraguense Marta Abigail Cruz Narváezdel Colegio Lincoln Hizo historia al conquistar dos Medalla una Plata en Piso y otra Medalla de Bronce en Salto.

Marta se convierte en la primera gimnasta nicaragüense en ganar medallas en CODICADER y abre el camino para las próximas generaciones.

Por su parte la federación de Gimnasia felicita a la joven por ser la primera atleta que gana Medalla en el debut de esta disciplina deportiva en los juegos de CODICADER