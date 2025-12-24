Hermana de Lionel Messi aplaza su boda tras terrible accidente de tránsito

María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un fuerte accidente de tránsito en la ciudad de Miami, Estados Unidos, tras sufrir una descompensación mientras conducía.

El accidente dejó a la joven diseñadora con múltiples heridas de consideración que han obligado a la familia a cambiar drásticamente sus planes para el inicio de 2026, cuando celebraría su boda.

El incidente se produjo de manera repentina cuando María Sol, de 32 años, sufrió una descompensación física al volante, por lo que su vehículo terminó impactando violentamente contra una pared.

Tras recibir las primeras atenciones de emergencia en un centro hospitalario de Estados Unidos, la familia decidió que lo mejor para su recuperación sería el traslado a su tierra natal. María Sol Messi ya se encuentra en Argentina, específicamente en la ciudad de Rosario, donde iniciará un largo proceso de rehabilitación rodeada de sus seres queridos.

Su madre Celia envió un mensaje de tranquilidad a los seguidores del 10, asegurando que su hija se encuentra fuera de peligro, aunque admitió que la preocupación en el clan Messi es latente debido a la complejidad de las fracturas y el tiempo que demandará volver a la normalidad.

Como consecuencia de este accidente, María Sol tuvo que aplazar su matrimonio, que planeaba celebrar el 3 de enero de 2026 en Rosario con su pareja, Tuli Arellano, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami.