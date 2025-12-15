Harvin Aguirre vs Tovar en Güegüense Box Managua

En el Polideportivo España, de Managua, este viernes el gladiador pinolero Harvin «Manimal» Aguirre peleará ante el mexicano Juan «Destructor» Tovar, en la pelea estelar de la cartelera Güegüense Box.

Tovar es un boxeador que tiene récord de 11 victoria, siete de ellas por la vía del nocauts y tiene cuatro derrotas, debutó en su carrera profesional en el año 2012.

Por su parte «Manimal» Aguirre viene de perder su título Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo, registra récord 15 victorias, 10 por la vía del nocauts y una derrota.

Güegüense Box, informó que los precios de las entradas van desde los 110 córdobas, 300 y 500 córdobas.