Hallan muerta a entrenadora de artes marciales, Tania Souza



Tania Souza, histórica “chica del ring” y entrenadora personal de las artes marciales, fue encontrada muerta en su casa de Río de Janeiro, Brasil.

Souza había desactivado sus perfiles de las redes sociales en un momento de profunda fragilidad emocional y problemas de salud mental, tal y como informaron también su círculo más íntimo. Además, también se ha revelado que consumía sustancias.

«Quiero expresar mi eterna gratitud a Tania Souza, una gran amiga que marcó profundamente nuestra historia. Fue la primera Ring Girl de nuestros eventos; creímos en ella y ella en nuestro trabajo desde el principio, y brilló con su presencia, belleza, alegría y luz», lamentó la empresa Mr. Cage Championship MMA en redes.