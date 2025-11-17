Haití busca su boleto al mundial de fútbol ante Nicaragua este martes

La selección nacional de fútbol de Nicaragua cierra su participación en las eliminatorias mundialistas, este martes a las siete de la noche ante Haití, en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Haití es segundo lugar del grupo con ocho puntos, sin embargo al obtener una victoria frente a los pinoleros y que Honduras no gane ante a Costa Rica, avanzarán al mundial.

Para Honduras la situación es sencilla vencer a Costa Rica y obtienen su boleto al mundial.

Mientras Costa Rica, necesita vencer a Honduras y que Nicaragua doblegue a Haití.

Sobre el juego Nicaragua frente Haití, que será en Curazao habrá mucha vigilancia de parte de CONCACAF y la FIFA, por temas de resultados polémicos o amaños de partido.

Nicaragua perdió 4-1 ante Costa Rica el 13 de octubre del presente año, en ese partido el portero pinolero Miguel Rodríguez, cometió tres errores garrafales.

Sobre ese incidente Byron Bonilla, delantero de Nicaragua dio una declaraciones polémicas insinuando que la derrota ante Costa Rica, fue por amaño de partido.

Escuchemos a Byron Bonilla.

Aunque Bonilla no dio nombre, todo se interpreta a que se refiere al portero Miguel Rodríguez, que cometió los tres errores en el juego ante Costa Rica.

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder en los Deportes transmitirá el partido Nicaragua vs Haití, a las seis de la tarde de este martes.