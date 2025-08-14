type here...
Güegüense Box debuta como Promotora este viernes con una cartelera de 10 combates

Por José García
Este viernes en el Gimnasio Nicarao, en Managua, a las 7 de la noche, la Promotora de Boxeo «Güegüense Box», tendrá su primera cartelera en su historia y será de 10 combates, así se informó este jueves en la ceremonia de pesaje.

La pelea estelar está a cargo de los capitalinos Ricardo Blandón con récord de 18 ganadas y 6 perdidas ante Marcio Soza, de 22 triunfos por 9 derrotas, el pleito será de 10 rounds en 130 libras.

En la pelea semiestelar batallarán Jerry Simons, de 7 triunfos, por 2 reveses contra el invicto Jeffry Jirón, que registra siete victorias, el combate es de 8 rounds en 140 libras.

Según dijo el Promotor de boxeo Diego Diaz, organizador del evento el precio de la entrada al gimnasio Nicarao, es de 150 córdobas.

Güegüense Box, también es la Promotora organizadora de la velada del 12 de septiembre, donde Román «Chocolatito» Gonzalez enfrentará al azteca Hector «Ratón» Robles.

