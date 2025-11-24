Granada y Chinandega se clasificaron a semifinales del Pomares Sub-23

Los Tiburones de Granada y Tigres de Chinandega, se clasificaron este fin de semana a la ronda semifinal del campeonato nacional de béisbol German Pomares Sub-23, quedando pendiente el ganador de la serie entre los Indios del Bóer y la Costa Caribe Sur y Matagalpa ante León.

Los Tiburones de Granada (estaban arriba en la serie 2-0) completaron la barrida en la serie, al derrotar a los Toros de Chontales 4-1, el ganador fue Danilo Jiménez en relevo, perdió Dani Rocha. Por los granadinos los mejores bateadores fueron Dyllan Martínez 2-1, cuadrangular, Kevin Novoa 2-1, Anthony Cardoza 3-1, doble, anotada y empujada. Los granadinos ya estan en semifinal del torneo.

Por su parte, los Tigres de Chinandega también completaron la barrida (3-0) ante la Costa caribe Norte, al vencerlos en muerte súbita 5-4. El lanzador ganador fue Norman López en relevo, perdió Maddox Wilson. Por Chinandega los mejores bateadores fueron; Iván Zeledón 3-2, un triple, Jean Catín 4-2, doble, anotada y empujada, Luis Huerta 5-2, dos empujadas. Los Tigres ya están en semifinales.

Los Indígenas de Matagalpa habían ganado los dos primeros partidos de la serie de cuartos de final ante los metropolitanos, pero León gano los dos siguientes para empatar la serie (2-2).

Los marcadores fueron 8-0 y 2-1, los ganadores fueron Derek Baca con labor de seis entradas sin carrera y ocho ponches, a segunda hora gano Donald Membreño con trabajo de 5.2 inning y una carrera, salvo Esterlin Rivera con labor de 1.1 entradas. Los perdedores fueron Orlando Aguirre Cristofer Soriano. El juego cinco y definitivo se realizará el sábado 29 de noviembre en Matagalpa a las 10 am.

Los Juegos 3 y 4 de la serie entre los Indios del Bóer vs Costa Caribe Sur (esta 2-0 a favor del Bóer) se jugará en Bluefields desde las 10 am.