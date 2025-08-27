El Manchester United fue eliminado de la Carabao Cup este miércoles tras perder en una extensa tanda de penales 12-11 frente al Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa.

El partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, lo que llevó a una definición desde los once pasos. El penal 12 del Manchester fue fallado por Bryan Mbeumo y ahí finalizó todo.

La derrota para el Manchester United, significa uno de los fracasos más grandes de su historia, por la diferencia de categoría entre los equipos.