miércoles, agosto 27, 2025
Gran fracaso del Manchester United en la Carabao Cup

Por José García
El Manchester United fue eliminado de la Carabao Cup este miércoles tras perder en una extensa tanda de penales 12-11 frente al Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa.

El partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, lo que llevó a una definición desde los once pasos. El penal 12 del Manchester fue fallado por Bryan Mbeumo y ahí finalizó todo.

La derrota para el Manchester United, significa uno de los fracasos más grandes de su historia, por la diferencia de categoría entre los equipos.

