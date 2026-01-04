Gonzalo García anota 3 goles y comanda goleada del Madrid sobre El Betis

El Real Madrid venció 5-1 al Real Betis Balompié, la mañana de este domingo para seguir en la lucha por alcanzar en puntos al Barcelona en la liga española de fútbol.

Gonzalo García le mete tres goles al Betis y El Madrid sigue la lucha liguera

Ante la ausencia de Kylian Mbappé, la estrella en el partido fue Gonzalo García anotando tres goles, también anotaron por el Real Madrid, Fran García y Raúl Asencio.

El sábado el Barcelona se impuso 2-0 sobre el Español, en el derby catalán, Dani Olmo y Robert Lewandoski anotaron goles.

En la Liga el Barcelona es líder con 49 puntos, el Real Madrid es segundo con 45 y Villarreal es tercero con 38.

Este miércoles en la Súpercopa de España, el Barcelona se enfrenta al Athletic de Bilbao, en las semifinales a la una de la tarde.

En la otra llave el Real Madrid juega ante el Atlético de Madrid, el jueves también a la una de la tarde.