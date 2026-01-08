Gobierno construirá Estadio de Fútbol Comandante Tomás Borge Martínez en Ocotal

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional anunció este jueves la construcción del nuevo estadio de fútbol “Comandante Tomás Borge Martínez”, en Ocotal, Nueva Segovia.

Nuevo estadio FIFA en Ocotal, orgullo deportivo nacional

Este escenario deportivo tendrá capacidad para 3 mil personas, además de grama artificial, sistema de iluminación, sistema de comunicación interno, sistema de audio y sonido moderno, cabinas de transmisión, vestidores modernos y contará con certificación de la FIFA, dijo el compañero Maurice Ortega Murillo, al realizar el anuncio oficial.

En los alrededores del estadio también habrá una cancha multiuso donde se podrán practicar fútbol sala, baloncesto, balonmano, boxeo y otras disciplinas deportivas.

La construcción del Estadio “Comandante Tomás Borge Martínez” tendrá una duración de 20 meses y será entregado a las familias de Ocotal, Nueva Segovia, a finales del año 2027.

«Es un privilegio que en este lugar se construya un estadio de primer nivel. Gracias a nuestras autoridades por hacer realidad este sueño», dijo Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua quien es originario de Ocotal, Nueva Segovia.