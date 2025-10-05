Deportes

Flecheros de Matagalpa fichan a ex jugador de NBA Renaldo Balkman

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los Indígenas Flecheros de Matagalpa anunciaron este domingo el fichaje del ex jugador de la NBA, Ronaldo Balkman, para integrarse a su equipo y participar en la Liga Superior de Baloncesto.

Renaldo Balkman, en 2006, fue la selección 20 del Drat, de la NBA, debutó en el mejor baloncesto del mundo con los New York Nics y después jugó con los Denver Nuggets.

Con este fichaje Matagalpa se convierte en el primer equipo de baloncesto en tener a dos ex jugadores de la NBA jugando en el torneo local, con Glen Rice y Renaldo Balkman.

