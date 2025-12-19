Final Diriangén vs Managua FC: duelo por el título

Este sábado a las siete de la noche arranca la final del fútbol nicaragüense entre los Caciques del Diriangén y el Managua FC.

El encuentro de vuelta se juega en el estadio Cacique Diriangén, de Diriamba, Carazo y en el marcador global las acciones están sin goles.

El Managua FC busca su tercer título del fútbol nacional bajo el mando de su técnico Emilio Aburto, sin embargo José Giacone, tratará de volver a poner al Diriangén en la cima del fútbol pinolero.

El equipo que resulte ganador, además del título clasificará a la Copa Centroaméricana de la CONCACAF, asegurándose un premio monetario de 160 mil dolares por jugar ese torneo.