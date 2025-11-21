FIFA sanciona a Manuel Arias por conducta inapropiada

La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, anunció hoy la sanción de seis meses de inhabilitación y una multa superior a los 24 mil dólares contra Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol.

La medida es por un caso de agresión verbal hacia una jugadora de la selección femenina de Panamá, a la cual el presidente le faltó el respeto diciéndole que estaba fuera de forma y gorda.

El organismo rector del fútbol mundial determinó que Arias Corco incurrió en una conducta inapropiada, comentarios que fueron considerados ofensivos y contrarios a los principios de respeto e igualdad que promueve la FIFA.

Pese a la sanción la federación panameña en un comunicado notifica que la institución seguirá trabajando en pro de llevar a su selección en el mejor nivel posible a la copa mundial de fútbol de la FIFA, en junio del próximo año.