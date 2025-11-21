Este sábado en Riad, Arabia Saudita, el argentino Fernando “Puma” Martínez, actual campeón de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, enfrenta al invicto estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez, campeón del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, en un combate de unificación de títulos.

Fernando “Puma” Martínez llega a esta pelea con un récord impecable de 18 victorias en 18 combates, con nueve nocauts.

Por su parte, Jesse “Bam” Rodríguez también se mantiene invicto con 22 triunfos, 15 de ellos por la vía del nocauts.

El duelo pondrá en disputa tres cinturones mundiales y representa una oportunidad histórica para definir al mejor de la categoría.