El picher Rivense Fernando Pérez, fue elegido el mejor lanzador de la Organización de los Azulejos de Toronto, en la categoría Clase «A» avanzada del sistema de Ligas Menores del béisbol de Grandes Ligas.

Pérez estuvo en las categorías Clase «A» avanzada y también estuvo en la categoría doble A, demostrando mucha consistencia en ambas categorías.

En toda la temporada Fernando sumó 6 victorias, por 7 derrotas, efectividad de 3.17, en su momento también fue llamado al juego de futuras estrellas y este lanzador en los próximos años podría ser el representante de Nicaragua en las Grandes Ligas.

Una vez Fernando Pérez, se llevó el premio de mejor lanzador dijo «Muchas gracias a todos mis compañeros de trabajo, ha todos quienes han aportado su granito de arena y ahora a seguir firmes trabajando por nuestros sueños», expresó el lanzador.