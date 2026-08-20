Félix «El Gemelo» Alvarado anuncia su retiro

El excampeón del mundo Félix “El Gemelo” Alvarado anunció su retiro del boxeo profesional, poniendo fin a una carrera de 16 años en la que llegó a conquistar un campeonato mundial y se consolidó como uno de los peleadores más destacados de Nicaragua.

Félix «El Gemelo» Alvarado

Alvarado, de 37 años, finaliza su trayectoria con un récord de 42 victorias y 5 derrotas en 47 combates, además noqueó a 35 de sus oponentes.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó el 29 de octubre de 2018, cuando derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Randy Petalcorin para conquistar el título mundial minimosca de la FIB.

Ahora Félix «Gemelo» Alvarado se enfocará como promotor de boxeo donde ha tenido grandes veladas con «Gemelo Promotions».

