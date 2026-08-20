Félix «El Gemelo» Alvarado anuncia su retiro

Por José Luis García
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El excampeón del mundo Félix “El Gemelo” Alvarado anunció su retiro del boxeo profesional, poniendo fin a una carrera de 16 años en la que llegó a conquistar un campeonato mundial y se consolidó como uno de los peleadores más destacados de Nicaragua.

Félix "El Gemelo" Alvarado
Félix «El Gemelo» Alvarado

Alvarado, de 37 años, finaliza su trayectoria con un récord de 42 victorias y 5 derrotas en 47 combates, además noqueó a 35 de sus oponentes.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó el 29 de octubre de 2018, cuando derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Randy Petalcorin para conquistar el título mundial minimosca de la FIB.

Ahora Félix «Gemelo» Alvarado se enfocará como promotor de boxeo donde ha tenido grandes veladas con «Gemelo Promotions».

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