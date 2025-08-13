Félix Carrasco de Estelí y Aldo Espinoza de los Dantos los peloteros de la semana

Se jugó el segundo fin de semana de la segunda vuelta del torneo de béisbol German Pomares-2025 y el norteño Félix Carrasco fue el mejor lanzador, por su parte el capitalino Aldo Espinoza de los Dantos el mejor bateador.

El comunicado de la Comisión Nicaraguense de Béisbol destaca la actuación de ambos peloteros.

“FÉLIX CARRASCO, de Estelí, se lleva los honores, tras la blanqueada 1-0 lograda ante los Tiburones de Granada el sábado 9 de agosto. En lo que fue su segundo juego completo y segunda lechada, CARRASCO redujo en un hit la ofensiva sultaneca. Ponchó a uno y otorgó una base por bolas”, destaco el comunicado.

El derecho norteño tiene en la temporada record de 7-7 en ganados y perdidos, su efectividad es de 2.71 en 109 entradas de labor, 42 carreras limpias y 75 ponches en la temporada.

“En ofensiva destacó ALDO ESPINOZA de los Dantos, que barrieron (4-0) la serie ante los Gigantes de Zelaya Central. Ante los costeños bateó para .571 puntos, al conectar 8 hits en 14 turnos oficiales, par de cuadrangulares, anotó 8 carreras y produjo 5, su Slugging fue de 1000, tras alcanzar 14 bases”, menciono el comunicado.

La jornada del fin de semana catapulto a Espinoza al quinto puesto entre lso mejores bateadores del torneo con .406 puntos (97 hits en 239 veces al bate). Es tercero en Carreras Anotadas (71), quinto en Hits (97), sexto en Bases Alcanzadas (150) y en Slugging (.628). Es tercero en Golpes recibidos (24) y cuarto en Porcentaje Sobre las Bases (.508). Impulsa 40 carreras. Conecta 17 Dobles, 3 Triples y 10 Jonrones.

Los Dantos son líderes del grupo “A” del campeonato con record de 7-1 en ganados y perdidos y este fin de semana jugaran ante León, por su parte Estelí es líder del grupo “B” con idéntico balance, 7-1 y jugara este fin de semana ante el campeón nacional, Tigres de Chinandega.