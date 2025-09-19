Federación tica empieza venta de boletos para juego entre Nicaragua y Costa Rica

La Federación de Fútbol de Costa Rica ya puso en preventa los boletos para el juego de la selección tica ante Nicaragua, a realizarse el 13 de octubre, de cara a las Eliminatorias Mundialistas 2026.

Haciendo la conversión de monedas, el boleto más barato cuesta 510 córdobas y el más caro 2 mil 187 córdobas

Este partido entre ticos y pinoleros se jugará en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde se espera lleguen 35 mil aficionados.

En el partido de ida de las eliminatorias mundialistas, Nicaragua y Costa Rica empataron 1-1 en el estadio Nacional de Managua, en un resultado muy cuestionado para el equipo tico.

Antes de jugar con Costa Rica, el 13 de octubre, Nicaragua debe medirse en Managua ante Haití el 9 de octubre a las seis de la tarde.

En el grupo C de la Eliminatorias Mundialistas, Honduras es líder con 4 puntos, Costa Rica y Haití tienen dos cada uno y Nicaragua está en último lugar con un punto.