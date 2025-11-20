Federación de motociclismo y automovilismo da a conocer calendario de finales nacionales

La Federación Nicaragüense de Motociclimos y Automóvilismo dio a conocer este jueves el calendario de las finales de todos sus torneos nacionales.

Finales nacionales de motociclismo y automovilismo 2025

La Trinidad, en el departamento de Estelí, será sede este sábado y domingo de la final nacional de motociclismo en duro.

El domingo en la pista Montelimar, en Managua, será la final del Motovelocidad, donde estarán los mejores y más rápidos corredores del país.

El 30 de noviembre, Granada será sede de la final de Motocross, organizado por Connimoto.

La final de motovelocidad sobre tierra, será el 14 de diciembre en el departamento de Rivas.

El 19 de diciembre será la segunda edición del «Drif mania», con la exhibición de autos, motocicletas y muchas dinámicas en el parqueo del estadio Nacional Soberanía, de Managua.