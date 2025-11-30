La tarde de este domingo finalizó en el paseo Xolotlán, la décima parada del tour norceca de Voleibol de Playa, que se desarrolló en nuestro país.

En masculino la mejor participación de Nicaragua fue de Ruben Mora y Danny López, ganando quinto lugar, mientras Jeferson Cascante y Dennis López, quedaron en la posición 16.

Lolette Rodríguez y Socorro López, se quedaron en la sexta posición, mientras la otra dupla de Ella Resau y Franchely Alvarado quedaron en décimo lugar.

La décima parada del Tour Norceca, fue todo un éxito en nuestro país y reunió atletas de Estados Unidos, México, Puerto Rico y Centroamérica.