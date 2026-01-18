Evan Dasouza firma con los Marlins por 250 mil dólares

El lanzador costeño de 16 años, Evan Dasouza, firmó para el béisbol profesional por 250 mil dólares con la organización de los Marlins de Miami.

Evan Dasouza

Evan Dasouza, es considerado uno de los mejores prospectos del béisbol Nacional, su sólidos trabajo como lanzador y su preparación en República Dominicana, le permitieron firmar, ahora depende de él si llega o no al béisbol de Grandes Ligas.

Otro prospecto nica que firmó para el béisbol organizado, es el chinandegano Berman Moreno, lo hizo por un bono de 100 mil dólares con la organización de los Padres de San Diego.

Moreno también tuvo preparación en República Dominicana, es habilidoso jugando en los jardines y es considerado un bateador de mucho tacto.