Estelí a conservar el liderato y los Caciques por el asalto a la cima

El Tren del Norte-Real Estelí mantuvo el liderato del torneo al empatar como visitante en el clásico nacional a los Caciques del Diriangén (1-1) y este fin de semana tratara de mantener la cima cuando reciba a la Unan-Managua en el estadio Independencia de la ciudad norteña.

El Real Estelí tiene 21 puntos en diez partidos (líder) y enfrentara en casa a los universitarios, que están en la penúltima posición del torneo con solamente ocho unidades. El desafío se jugará este sábado 7pm en el Independencia. Por su parte Diriangén recibe el sábado (27 de septiembre) a Jalapa en el estadio de los Caciques a las 5pm. Los diriambinos son sub líderes del torneo con 20 puntos, por su parte Jalapa ocupa la posición siete con 12 puntos.

El resto de la jornada se jugará de la siguiente manera: El sábado (3pm) los Indígenas de Matagalpa reciben a Rancho Santana, el domingo en el Nacional el Club Walter Ferretti espera a Real Madriz (5pm) y Managua F.C ante Sébaco 8pm, siempre en el Nacional.

La tabla completa de posiciones es la siguiente: Real Estelí líder con 21 puntos, Caciques del Diriangén 20, Sébaco 19, Managua F.C 17, Walter Ferretti 16, Indígenas de Matagalpa y Jalapa 12, Real Madriz 9, Unan-Managua 8 y en la última posición Rancho Santana con solamente siete unidades en diez desafíos.