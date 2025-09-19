Este sábado inicia la Liga Superior de Baloncesto con 7 equipos

Con la participación de la Costa Caribe, Leones de la Alcaldía, Real Estelí, Jaguares UAM, Brumas de Jinotega, Tigres de Chinandega y Flecheros de Matagalpa, arranca este sábado la octava edición de la Liga Superior de Baloncesto.

En la jornada inaugural, los Jaguares de la UAM se enfrentarán a los Tigres de Chinandega, en el Jaguar Center, de la Universidad Americana UAM, a las 6 de la tarde.

En el Polideportivo de Matagalpa a la misma hora los Flecheros de Matagalpa juegan ante la Costa Caribe; mientras en el Polideportivo España en Managua, Real Estelí se mide a Jinotega.

La Liga Superior de Baloncesto tiene jugadores de Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y es un evento de gran nivel en el baloncesto nacional.