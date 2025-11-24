Este martes y miércoles tenemos jornada de Champions con solamente tres invictos
Entramos a la jornada cinco de la Champions League de futbol, con solamente tres equipos que marchan de manera perfecta, cuatro juegos y cuatro victorias, 12 puntos, Bayern Múnich de Alemania, Inter de Italia y Arsenal de Inglaterra.
Para el martes los partidos más atractivos serán los siguientes: Chelsea de Inglaterra vs Barcelona de España, Manchester City de Inglaterra vs Bayer Leverkusen de Alemania. Para el miércoles 25 de noviembre los más destacados son; Arsenal de Inglaterra vs Bayern Múnich de Alemania en duelo de equipos invictos, Atlético de Madrid de España vs Inter de Italia, Olimpiacos de Grecia vs Real Madrid de España y el actual campeón; Paris Saint-Germain de Francia vs Tottenham de Inglaterra.
Recordemos que el formato desde la temporada pasada cambio, ahora son los ocho primeros lugares clasificándose de manera directa y desde el puesto 9 al 24 jugando un repechaje, ahora son 36 los equipos que participan en la Champions, donde el PSG es el actual campeón.
Les dejamos la jornada del martes 25 y miércoles 26 de noviembre:
Martes 25 de noviembre 2025
- Ajax vs Benfica – 11:45 AM
- Galatasaray vs Union Saint-Gilloise – 11:45 AM
- Chelsea vs Barcelona – 2:00 PM
- Borussia Dortmund vs Villarreal – 2:00 PM
- Bodø-Glimt vs Juventus – 2:00 PM
- Manchester City vs Bayer Leverkusen – 2:00 PM
- Olympique Marseille vs Newcastle United – 2:00 PM
- Slavia Praha vs Athletic Club Bilbao– 2:00 PM
- Napoli vs Qarabağ – 2:00 PM
Miércoles 26 de noviembre 2025
- Copenhagen vs Kairat Almaty – 11:45 AM
- Pafos FC vs AS Monaco – 11:45 AM
- Arsenal vs Bayern Múnich – 2:00 PM
- Atlético de Madrid vs Inter de Milán – 2:00 PM
- Eintracht Frankfurt vs Atalanta – 2:00 PM
- Liverpool vs PSV Eindhoven – 2:00 PM
- Olympiacos FC vs Real Madrid – 2:00 PM
- Paris Saint-Germain vs Tottenham – 2:00 PM
- Sporting Lisboa vs Club Brugge – 2:00 PM