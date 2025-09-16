Estadio de Fútbol Miguel «Chocorrón» Buitrago será inaugurado en octubre

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo anunció que este miércoles 17 de septiembre, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) con acompañamiento de diferentes instituciones de Buen Gobierno, realizarán una visita para mostrar el avance del Estadio de Fútbol Miguel «Chocorrón» Buitrago, en Managua.

“El día de mañana el compañero Daniel Sequeira por el Instituto de Deportes, el compañero Maurice, compañero Óscar Pérez de Juventud Sandinista, compañera Darling, ministra de la Juventud, el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, la Alcaldía de Managua, el compañero Enrique Armas, estarán realizando una visita para mostrar que casi ha concluido el trabajo del nuevo Estadio de Fútbol, el Chocorrón Buitrago, aquí en el centro de Managua”, expresó.

La compañera Rosario Murillo, compartió que estará inaugurándose, Dios mediante, en los primeros días de octubre.

“Esta es una visita que nos permitirá mostrar a las juventudes y a las familias este otro espacio, para la promoción y disfrute del deporte, en este caso el fútbol que tanto le interesa a la juventud nicaragüense. Mañana se realizará, podremos ver las hermosísimas instalaciones listas para entregarse a las juventudes en las próximas semanas”, sostuvo.

La compañera Rosario Murillo también recordó el importante juego que se realizará hoy entre Chontales y Masaya, como parte del Campeonato Germán Pomares Ordóñez.

“Tenemos compañeros, compañeras, un importante juego, dentro del 28 campeonato Germán Pomares Ordóñez, juego de béisbol entre Chontales y Masaya, ahí está ya la fanaticada, lista, viajando en buses, desde Chontales y nuestros compañeros y hermanos de Masaya”, finalizó.