España y Argentina jugarán la Finalísima el 27 de marzo en Catar

Se anunció para el próximo 27 de marzo del 2026, la gran Finalísima entre la campeona de la Eurocopa, España y la campeona de América, Argentina. El partido se realizará en el estadio Lusail de Catar.

La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 2:00 p.m. (hora de Nicaragua).

“Presentada como parte de una estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima reúne a las mejores selecciones nacionales de Europa y Sudamérica y Argentina, actual campeona del mundo, que ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a Italia (3-0) en el estadio londinense de Wembley”, destacaron medios internacionales.

Será la primera vez que la selección española juegue por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que ganaron Francia y Argentina respectivamente.

España llega como vigente campeona de Europa, número uno en el ranking FIFA por delante precisamente del combinado sudamericano (Argentina). El último duelo entre ambas selecciones fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España 6-1. Ambos equipos se han enfrentado 14 veces, con un resultado de seis victorias para cada uno y dos empates.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó que “la Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones”. “Esperamos con ilusión una noche memorable de fútbol de primer nivel y celebración”, añadió.