España vence sin problemas 3-0 a Bulgaria en inicio de las eliminatorias de la UEFA

España inició su camino rumbo al mundial 2026 venciendo por goleada y sin problemas 3-0 a Bulgaria, la tarde de este jueves.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró su dominio con goles de Mikel Oyarzabal al minuto 5, Marc Cucurella al 30 y Mikel Merino al 38.
En una noche histórica en Bratislava, Eslovaquia sorprendió al mundo del fútbol al vencer 2-0 a Alemania.
Con goles de Dávid Hancko al minuto 42 y Dávid Strelec al 55, los locales impusieron su ritmo y se llevaron la victoria.
En otros partidos Polonia empató 1-1 con Países Bajos; Bélgica venció 6-0 a Liechtenstein.
Esta fue la jornada número uno de las Eliminatorias de la Uefa, donde 12 selecciones avanzarán al mundial 2026.