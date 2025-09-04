España vence sin problemas 3-0 a Bulgaria en inicio de las eliminatorias de la UEFA

España inició su camino rumbo al mundial 2026 venciendo por goleada y sin problemas 3-0 a Bulgaria, la tarde de este jueves.

España inicia su camino al Mundial 2026 con goleada

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró su dominio con goles de Mikel Oyarzabal al minuto 5, Marc Cucurella al 30 y Mikel Merino al 38.

En una noche histórica en Bratislava, Eslovaquia sorprendió al mundo del fútbol al vencer 2-0 a Alemania.

Con goles de Dávid Hancko al minuto 42 y Dávid Strelec al 55, los locales impusieron su ritmo y se llevaron la victoria.

En otros partidos Polonia empató 1-1 con Países Bajos; Bélgica venció 6-0 a Liechtenstein.

Esta fue la jornada número uno de las Eliminatorias de la Uefa, donde 12 selecciones avanzarán al mundial 2026.