Erasmo Ramírez regresa a Triple A tras su paso por MLB

El lanzador nicaragüense Erasmo Ramírez, decidió este miércoles volver a la sucursal Triple A, de Ligas Menores de la Organización de los Gemelos de Minessota.

Luego de haber sido separado del equipo de Grandes Ligas, Erasmo Ramírez fue enviado a asignación y después que ningún otro equipo le ofreció contrato, decidió volver a Triple A y esperar un nuevo llamado.

Erasmo, de 35 años, estuvo durante 9 juegos en Grandes Ligas esta temporada, con una efectividad de 2.95, una derrota y cero victorias.

Sin embargo cuando fue sacado de las Mayores tenía cinco trabajos sin permitir carreras.

Durante su estadía en el mejor béisbol de mundo, Erasmo Ramírez suma 14 temporadas, con récord de 43 victorias por 45 derrotas.