Erasmo Ramírez no permite carreras con Minnesota

El lanzador nicaragüense Erasmo Ramírez, lanzó un episodio sin carreras y permitió dos imparables, en la derrota su equipo los Gemelos de Minessota 8-3 ante los Atléticos, la tarde de este jueves.

Erasmo suma cinco salidas sin permitir carreras, bajó su efectividad a 2.45, en toda la temporada ha trabajado en once episodios, receta cinco ponches y no tiene victorias.

Erasmo Ramírez hoy llegó a 860 episodios lanzados en el béisbol de Grandes Ligas, donde ha jugado 14 temporadas con los Marineros de Seattle, Tigres de Detroit, Mets de Nueva York, Nacionales de Washington, Rayas de Tampa Bays y Gemelos de Minessota.