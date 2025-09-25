Las 18 mil entradas para el juego de las eliminatorias Mundialista entre Nicaragua y Haití, para el 9 de octubre ya fueron vendidas, reportaron fuentes de la Federación Nicaragüense de Fútbol.

Los boletos de la grada norte y sur, costaban 1 mil 500 córdobas, e tardaron dos semana en venderse, mientras los boletos de la grada oeste que valían 300 córdobas se vendieron como pan caliente.

El partido entre haitianos y pinoleros está programado para el jueves 9 de octubre a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Actualmente en las Eliminatorias Mundialista, Nicaragua es último lugar de su grupo, con un punto; mientras Honduras es líder con 4, seguido por Costa Rica y Haití con dos unidades cada uno.