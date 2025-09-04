type here...
Buscar
33.7 C
Managua
jueves, septiembre 4, 2025
Deportes

En Noviembre Nicaragua será sede del Mundial de Béisbol U-23

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Del 6 al 15 de noviembre del 2026, Nicaragua será sede de la Copa Mundial de Béisbol categoría U-23, informó este jueves la Confederación Mundial de Béisbol.

Los partidos se jugarán en los tres principales escenarios del país, Estadio Nacional Soberanía, en Managua; Roberto Clemente, en Masaya, y Rigoberto López Pérez, en León.

En este torneo participarán las 12 mejores selecciones de mundo en esa categoría. Por ahora ya tienen clasificación Nicaragua, Gran Bretaña y República Checa.

Esta será la sexta ocasión en que Nicaragua organiza una Copa Mundial de Béisbol. En el pasado ya se jugaron mundiales de béisbol en 1948, 1950, 1972, 1973 y 1994.

Copa Mundial U-23 de Béisbol 2026 en Nicaragua
Copa Mundial U-23 de Béisbol 2026 en Nicaragua


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456