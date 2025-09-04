En Noviembre Nicaragua será sede del Mundial de Béisbol U-23

Del 6 al 15 de noviembre del 2026, Nicaragua será sede de la Copa Mundial de Béisbol categoría U-23, informó este jueves la Confederación Mundial de Béisbol.

Los partidos se jugarán en los tres principales escenarios del país, Estadio Nacional Soberanía, en Managua; Roberto Clemente, en Masaya, y Rigoberto López Pérez, en León.

En este torneo participarán las 12 mejores selecciones de mundo en esa categoría. Por ahora ya tienen clasificación Nicaragua, Gran Bretaña y República Checa.

Esta será la sexta ocasión en que Nicaragua organiza una Copa Mundial de Béisbol. En el pasado ya se jugaron mundiales de béisbol en 1948, 1950, 1972, 1973 y 1994.

