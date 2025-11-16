El ruso Islam Makhachev hizo historia en UFC 322 al convertirse en doble campeón venciendo a Jack Della Madalena por decisión unánime y quedarse con el título del peso welter.

Con esta victoria, el ruso alcanzó un récord de 28 triunfos y apenas una derrota, igualando además la marca de 16 victorias consecutivas que ostentaba Anderson Silva.

Con el título welter en su poder, Makhachev se convirtió en el décimo hombre en la historia de la UFC en conquistar dos divisiones, sumando este logro a su reinado en peso ligero.