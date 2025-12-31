El Real Madrid sufre la baja de su mayor goleador Kylian Mbappé

El Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, lo que lo obligará a permanecer fuera de las canchas por un período estimado de tres a cuatro semanas.

Lesión de Mbappé preocupa al Real Madrid

Mbappé se perderá al menos dos partidos de La Liga, además de la Supercopa de España en Arabia Saudita, donde el Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid en semifinales el próximo miércoles.

La ausencia de Mbappé representa un desafío para el técnico Xabi Alonso, quien deberá reestructurar el ataque confiando en Vinícius Jr., Rodrygo y Jude Bellingham para suplir la capacidad goleadora del francés.

Los servicios médicos del club han diseñado un plan de recuperación que incluye reposo, fisioterapia y trabajo progresivo en campo, con el objetivo de que el jugador recupere su explosividad sin riesgos de recaída.