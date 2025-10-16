El nicaragüense Manuel «Manny» Gutiérrez firma oficialmente con el Málaga CF

El futbolista nicaragüense Manuel “Manny” Gutiérrez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Málaga CF, tras firmar contrato con el club español.

Manuel Gutiérrez ficha por el Málaga CF

El delantero de 22 años se integrará a la estructura formativa del equipo, específicamente al Málaga C, con posibilidad de alternar con el Atlético Malagueño Málaga B, que compite en la Tercera división.

Gutiérrez, tuvo participación con la Selección Sub-20 de Nicaragua en torneos de Concacaf, llegó a España semanas atrás para realizar pruebas con el club y se gano un lugar dentro del Málaga.

El fichaje de Gutiérrez representa un paso importante para el fútbol nicaragüense, al consolidarse como uno de los pocos jugadores del país en integrarse a una estructura profesional europea.