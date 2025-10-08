El nicaragüense Francisco Fonseca enfrentará al mexicano Erick Encinia el 7 de noviembre

La promotora Güegüense Box anunció que el nicaragüense Francisco Fonseca se enfrentará al mexicano Erick Encinia en la velada boxística llamada «Batalla de Campeones», a realizarse en el Polideportivo España el siete de noviembre.

El gladiador nicaragüense registra en su carrera, 37 victorias, 29 nocauts y cuatro derrotas.

Su rival, el mexicano Erick Encinia presenta marca de 21 triunfos, 9 por nocauts y 10 derrotas en su carrera profesional.

Más detalles acerca del resto de la cartelera serán dados a conocer en los próximos días.

La velada «Batalla de Campeones» será transmitida en televisión nacional por Campeones TV, canal 37.