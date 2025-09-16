El nica Leyman Benavides peleará por título latino del CMB ane Tyrone Buttigieg

El boxeador pinolero Leyman Benavides enfrentará al púgil gibraltareño Tyrone Buttigieg, en un combate en el que estará en juego el título Supergallo Latino del Consejo Mundial de Boxeo.

La pelea será el sábado 22 de noviembre en Málaga, España.

Tyrone Buttigieg, es un boxeador invicto, tiene 10 victorias, tres de ellas por la vía del nocaut, mientras Leyman Benavides, tiene récord de 21 triunfos, 4 por nocauts y seis derrotas.

En su momento, Leyman Benavides fue considerado uno de los grandes prospectos del boxeo nicaragüense, sin embargo por problemas físicos hizo una pausa en su carrera y ahora intentar volver.

