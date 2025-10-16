El Mundial de 2026 ya ha vendido más de 1 millón de entradas en 212 países

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones con billete para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores; Inglaterra es la única europea que lo ha logrado hasta ahora.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, ya ha superado el millón de entradas vendidas para acudir al torneo tras el sorteo de preventa, siendo los países anfitriones los mayores compradores de la lista.

Según la información brindada este jueves por la FIFA, desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas.

«Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo», apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.