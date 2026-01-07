El japonés Yasayuki Kataoka imparte charlas de béisbol en Nicaragua

El ex jugador de cuadro japonés Yasuyuki Kataoka, campeón con su país en el Clásico Mundial de Béisbol 2009, se encuentra en Nicaragua impartiendo clínicas de béisbol.

Yasuyuki Kataoka inspira a jóvenes peloteros en Nicaragua

La mañana de este miércoles trabajó directamente con los peloteros de la Selección Sub-15, transmitiendo técnicas, disciplina y valores del juego, en el Estadio Nacional Soberanía.

Su visita representa una oportunidad única para los jóvenes prospectos nicaragüenses, quienes reciben consejos de un jugador con mucha carrera en el béisbol.

También esta tarde Yasuyuki Kataoka, estuvo impartiendo charlas a la selección femenina de béisbol en el estadio Jackie Robinson, del Instituto Nicaragüense de Deportes.

