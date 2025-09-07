type here...
domingo, septiembre 7, 2025
Deportes

El futbolista nicaragüense Manny Gutiérrez firmará contrato con el Málaga C de España

Por José García
El jugador nicaragüense Manny Gutiérrez firmará en los próximos días contrato para integrarse al equipo Málaga CF, filial del equipo español de segunda división Málaga C.

El nicaragüense Manny Gutiérrez, nuevo fichaje del Málaga C
El jugador, de 21 años, llegó a España hace unas semanas para realizar una prueba con el club, su desempeño fue evaluado como bueno y los directivos decidieron ofrecerle un contrato.

Manny Gutiérrez, ha tenido participación con la Selección Sub-20 de Nicaragua en torneos de la Concacaf, se quedará en territorio español para integrarse al proyecto deportivo del Málaga.

Según los reportes se espera que el mediocampista pinolero pueda alternar entre el Málaga C y el Málaga B, equipo que compite en la Segunda división.

