El Clásico Nacional no se jugará este fin de semana

El clásico del futbol nicaragüense entre Real Estelí y los Caciques del Diriangén, estaba programado para jugarse este fin de semana en la jornada seis, pero debido a compromisos internacionales de ambos clubes se ha decidido posponerlo.

Liga Primera ha dado la noticia, ya que ambos equipos están jugando la Copa Centroamericana y el calendario se ha cargado de partidos, los diriambinos jugaron el miércoles 13 de agosto en Panamá ante San Miguelito y jugaran la próxima semana en Honduras, por su parte los norteños jugaran hoy (jueves) en Guatemala ante Xelaju y posteriormente jugaran el próximo jueves ante Hércules de El Salvador.

Para evitar desgastes y “favorecer” a los equipos nicas en el evento internacional, se ha tomado la decisión de cancelar el clásico nacional que estaba programado jugarse el domingo 17 de agosto en Diriamba. De igual manera se ha cancelado el “Derby” capitalino entre Managua F.C y Walter Ferretti, el argumento es idéntico, participación de los actuales campeones nacionales Managua F.C en la Copa. Los Leones jugaron el miércoles 13 en El Salvador y jugaran el próximo martes 19 ante Plaza Amador en Panamá.

La jornada seis del futbol nacional ha quedado de la siguiente manera; sábado 16 de agosto en el estadio Alejandro Ramos, los locales de Jalapa a las 3pm enfrentaran a los Indígenas de Matagalpa, por su parte Real Madriz en el estadio Solidaridad esperan (5pm) a los universitarios de la Unan-Managua. Para el domingo 17, Rancho Santana en el nacional reciben a Sébaco a las 5pm.

La tabla de posiciones después de jugarse cinco fechas tiene como líder al Tren del Norte-Real Estelí con trece puntos (cuatro victorias y un empate), Caciques del Diriangén 12, Walter Ferretti 9, Managua F.C y los Indígenas de Matagalpa 7, Sébaco y Real Madriz 6, Unan-Managua 5, Jalapa 3 y Rancho Santana solamente un punto.