El Camp Nou sufre fallas críticas de seguridad y la alcaldía de Barcelona bloquea su reapertura

Las autoridades municipales han decidido suspender la reapertura del estadio Spotify Camp Nou tras detectar “deficiencias críticas” que impiden otorgar la licencia de primera ocupación, según informó este martes el Ayuntamiento de Barcelona.

La evaluación de los técnicos municipales, junto con los cuerpos de seguridad —los Bombers y la Guàrdia Urbana—, reveló problemas en las vías de evacuación, señalización insuficiente, y vallas mal ubicadas. Todas estas irregularidades podrían poner en riesgo la integridad de los asistentes en caso de emergencia.

Laia Bonet, primera teniente de alcalde, enfatizó que la seguridad de los aficionados es la prioridad, y que mientras los fallos no sean subsanados, no se permitirá la utilización del recinto.

Frente a esta decisión, el FC Barcelona, por medio de su vicepresidenta institucional, Elena Fort, defendió que el estadio “es el más seguro de España” y aseguró que el club ha entregado toda la documentación exigida.

El Ayuntamiento explicó que, una vez sean corregidas las irregularidades y se verifique en sitio el cumplimiento de las condiciones de seguridad, se podrá autorizar una reapertura parcial bajo una “fase 1a”, que permitiría la entrada de unos 27.000 espectadores.

Las obras de renovación del Camp Nou iniciaron en 2022 y siguen en curso. Pero, de acuerdo con las autoridades, la licencia de ocupación total solo se otorgará cuando existan “todas las garantías de seguridad”.