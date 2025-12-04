El Boér vence dos veces a Chinandega en serie semifinal del Pomares U-23

En las semifinales del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares U-23, los Indios del Boér ganaron dos partidos anteriores Chinandega y están a una victoria de la final del torneo.

En el primer desafío se impusieron 13-4, mientras en el segundo duelo doblegaron nuevamente a los Chinandeganos con marcador de 3-2.

Ahora el Boér necesita una victoria para avanzar a la final del Pomares y podrían conseguirla en fin de semana.

En la otra serie Granada también venció en los dos juegos a Matagalpa, la tarde de este jueves.

Granada se impuso en el primer juego 6-0 y en el segundo partido ganaron 10-0, para tomar ventaja en la serie 2-0.