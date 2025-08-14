El argentino Franco Mastantuono es presentado por el Real Madrid en el día de su cumpleaños

En el día de su cumpleaños número 18, el futbolista argentino, Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid, la mañana de este jueves.

Franco Mastantuono: Nuevo fichaje del Real Madrid a sus 18 años

En el acto de presentación fue acompañado por su familia, por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y varias figuras del Madrid, también firmó su contrato que lo vincula al equipo merengue hasta junio del 2031 y en su espalda llevará el numero 30.

“Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes. Voy a dejar la vida por esta camiseta” dijo en sus primeras palabras Mastantuono.

La situación se volvió incomoda cuando el argentino mencionó “Para mí, el mejor jugador del mundo es Messi, soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él” y todos los que estaban en la sala se sintieron incómodos.

Franco Mastantuono ganará 3.5 millones de euros netos por temporada en el Real Madrid.