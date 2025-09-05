El 12 de octubre arranca la Liga de Softbol +40 en Estelí

El próximo domingo 12 de octubre se estará realizando en la ciudad de Estelí, la inauguración de la liga de softbol lanzamiento lento (+ 40) organizada por la junta directiva de la liga y la Asociación. Departamental de softball de Estelí, ASODESOES.

Esta será la edición XXXII (32), con la participación de 16 equipos el torneo y se estará jugando como sede principal el estadio NOEL GÁMEZ.

También la organización ASODESOES, que dirige el compañero Milton Lanuza, estará el próximo viernes 26 de septiembre celebrando el mes patrio con la inauguración de la 5ta. EDICIÓN de la liga de softball MODIFICADO INSTITUCIONAL, del municipio de Estelí, con la participación de los equipos de los siguientes equipos:

POLICÍA NACIONAL, quien es el actual campeón, MINED, actual sub campeón, UNAN-FAREM, UNI-NORTE, EJÉRCITO DE NICARAGUA y MERCADO ALFREDO LAZO.

En el ámbito internacional, Nicaragua estará participando en el torneo Independencia de softbol Master en San Pedro Sula-Honduras-2025. Este torneo se jugará del 12-14 de septiembre con la participación de diez equipos representativos de Centroamérica.

Por Nicaragua estarán los actuales campeones ROCKOS, SOMOTO y un equipo combinado de Estelí, Chamacos de El Salvador, seis equipos de Honduras, más la participación de Costa Rica y Guatemala.