Dos nicas estarán en la cartelera «Fuego contra Fuego» en Panamá

El próximo 13 de diciembre en Panamá, se estará realizando la cartelera de boxeo profesional “Fuego contra Fuego”, en donde los nicaragüenses William «El Chatel» Vargas (nicaragüense-panameño) y Denilson Chavarría tendrán actuación.

El Chatel Vargas con record de 9-6 en ganados y perdidos y quien viene de dos derrotas de manera consecutiva (ante Khalil Hadri el 24 de diciembre del 2024 y Nilo Guerrero el 25 de septiembre de este año) se enfrentará al venezolano Tony ‘El Patriota’ Gómez a 6 asaltos y 135 libras. Por su parte el también pinolero Denilson Chavarría chocara ante el estadounidense Rubén Soto en las 126 libras.

La cartelera se realizará el sábado 13 de diciembre en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon de la ciudad de Panamá. La función la encabeza el combate por título (panameño) nacional ligero entre Jaime Arboleda y Orlando ‘El Virus’ Mosquera a 10 asaltos. En la semiestelar y por el Campeonato Latino Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Alex Esponda se medirá al colombiano Maykol ‘El Diamante’ Mendoza a 10 rounds. La tercera en importancia será protagonizada por el puertorriqueño Derriek Cuevas vs el panameño Rafael Bethancourt a 8 rounds y 154 libras.

En otros combates; Yuki Asaka (Japón) vs José Luis Martínez (Panamá) a 4 asaltos y 105 libras; Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 6 rounds y 118 libras; en duelo de panameños Jardiel Rodríguez vs Iván Vergara a 4 rounds y 147 libras; y Eduar Martínez vs Gregorio Francis a 4 rounds y 130 libras.