Dodgers vs Azulejos: tercer juego de la Serie Mundial

Este lunes a las seis de la tarde será el tercer partido de la serie mundial de Grandes Ligas, entre Dodgers de los Ángeles y los Azuelejos de Toronto, en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Por los Dodgers el lanzador abridor será Tyler Glasnow, que suma 0.68 de efectividad en esta postemporada, no tiene victorias ni derrotas.

Por los Azulejos de Toronto, el lanzador abridor será Max Scherzer, que suma una victoria, sin derrotas y efectividad de 3.18.

La serie mundial se encuentra empatada a una victoria por bando, el primer juego los ganó Toronto 11-4 y el segundo lo ganaron los Dodgers 5-1