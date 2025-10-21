Dodgers favoritos para repetir el título de las Grandes Ligas

El cuadrangular de George Springer en la baja del séptimo con dos en base, le dio el triunfo 4-3 ante los Marineros de Seattle y su pase a la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Angeles.

Toronto regresa a una serie mundial 32 años después y Los Dodgers son los actuales campeones y buscan el bicampeonato, aparte llegan como favoritos, con un equipo sólido y la estrella Shohei Ohtani en un buen momento.

Los Blue Jays, tienen un equipo joven y talentoso, liderados por la súper estrella Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette (ya estará activado para la serie mundial) y George Springer.

Los Dodgers tienen una ventaja en experiencia y profundidad en su roster, una rotación que tiene a Shohei Ohtani, Blake Snell, Tyler Glasnow y Yoshinobu Yamamoto mas el aporte en los relevos del japonés Roki Sasaki, mas la ofensiva de Teoscar Hernandez, Freddie Freeman, Max Muncy, Mookie Betts, Will Smith, entre otros.

Mientras tanto los Blue Jays tienen un impulso y un hambre de gloria que podría ser decisivo, una rotación encabezada por Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage y Max Scherzer.

La serie inicia el próximo viernes 24 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, espere transmisión deportiva de los GALACTICOS de Tu Nueva Radio Ya.