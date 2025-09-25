Deportes

Dodgers de Los Ángeles campeones de la División Oeste de la Liga Nacional

Por José Luis García
Los Dodgers de Los Ángeles se consagraron campeones de la División Oeste de la Liga Nacional tras vencer 8-0 a los Cascabeles de Arizona, la tarde de este jueves, en el béisbol de Grandes Ligas.

El equipo angelino alcanzó su victoria número 90 de la temporada y aseguró el título divisional por duodécima vez en los últimos trece años.

Ahora la misión de los Dodgers es revalidar el título de la serie mundial obtenido la campaña anterior.

Por ahora a la postemporada del béisbol de Grandes Ligas, están clasificados los Yankees, Marineros de Seattle, Azulejos de Toronto, Cerveceros de Milwaukee, Filis de Filadelfia, Padres de San Diego, los Ángeles Dodgers y Cachorros de Chicago.

