La serie mundial del béisbol de Grandes Ligas entre los vigentes campeones Dodgers de los Ángeles y los Azulejos de Toronto, inicia este viernes a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Por los Dodgers Blake Snell, será su lanzador abridor, con récord en la postemporada de tres victorias, sin derrotas y efectividad de 0.83.

Por su parte los Azuelos de Toronto, todavía no designan a su lanzador abridor.

En la comparación monetaria los Dodgers tienen una nómina de más de 300 millones dólares, mientras los Azulejos de Toronto se estima es de 200 millones de dólares por temporada.

El jugador a seguir por los Dodgers es el «fenómeno» Shohei Ohtani, que viene de pegar tres cuadrangulares en su último partido y fue electo el jugador más valioso de la serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Por los Azulejos de Toronto Vladimir Guerrero Jr, es su gran figura, suma en la postemporada seis cuadrangulares y 442 puntos de promedio.

Toda la serie mundial será transmitida por La Nueva Radio Ya, La Súper Líder en los Deportes.