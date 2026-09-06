Doble podio para Nicaragua en Judo en los Juegos CODICADER 2026
Sharon Elizabeth García Narváez conquista la medalla de Plata en Judo, categoría -48 kg, representando al Instituto Rigoberto López Pérez, Managua, en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.
Otra atleta que gano medalla fue Seydi Selena Rivera López, quien conquisto la medalla de Bronce en Judo, categoría -57 kg representando al Instituto Francisco Luis Espinoza, Estelí.
Seydi y Sharon subieron al podio en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 y aportan otra preseas para Nicaragua.
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